Пермякам предложили определить внешний вид городских автобусов

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На портале «Управляем вместе» запустили голосование, в котором жителям Перми предложили выбрать будущее единообразное оформление городских автобусов. На выбор представлены три цветовых варианта — красный, синий и жёлтый. Кроме того, пермяки могут проголосовать за наличие символических элементов и внести свои предложения по оформлению салонов.

Там же жители столицы края могут ознакомиться с новой транспортной моделью города, которую власти хотят внедрить в 2019 году. Напомним, в результате этих преобразований количество автобусов на маршрутах города должно уменьшиться на 120 единиц — с 795 до 675, а трамваев, наоборот, увеличиться с 88 до 100. Кроме того, троллейбусный парк будет заменён автобусным. По плану, внедрение новой модели приведёт к сокращению общего объема транспортной работы с 4 млн часов до 3,2 млн часов.

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