Работы по благоустройству пермских дворов завершены на 60%

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Максим Решетников вместе с главой Перми Дмитрием Самойловым проинспектировал ход благоустройства дворовых территорий в Перми.

Они осмотрели двор на ул. Краснофлотская,18. Здесь уже полностью завершены запланированные работы: выполнен ремонт дворовых проездов, завершено обустройство тротуаров и парковок, установлены скамейки и урны. Глава региона обозначил, что, несмотря на отсутствие со стороны заказчика замечаний, важной составляющей комфортного и безопасного двора является наличие освещения.

Глава региона поручил городской администрации решить вопрос с освещением в этом дворе и учесть необходимость установки такого оборудования и в других ремонтируемых дворах. «Люди оценивают происходящие в своих дворах изменения позитивно, потому что некоторые придомовые территории не благоустраивались по 10-20 лет. Важно, что жители участвуют в обсуждении предстоящих изменений, они высказывают свои пожелания, и в последствии, по мере возможности, они учитываются», — пояснил Максим Решетников.

Александр Бородин, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми:

— Сейчас работы по благоустройству, запланированные на этот год, завершены уже более чем на 60%, проходят лабораторные испытания уложенного асфальтобетонного покрытия, — рассказал Александр Бородин. — Кроме того, в Перми реализуются еще две программы: по установке детских площадок и по благоустройству и озеленению придомовых территорий. Мы стараемся подходить к их реализации комплексно: 40% дворов, включенных в программу «Формирование современной городской среды», синхронизированы с озвученными программами, и работы по всем программам ведутся параллельно.

Напомним, всего в 2018 году в Пермском крае предполагается благоустроить более 500 общественных пространств, в том числе более 400 дворов. Из них 91 двор — в Перми. Также в краевой столице продолжается благоустройство набережной, и начались работы на эспланаде, это крупнейшие общественные пространства города.

На благоустройство территорий в бюджете региона предусмотрено 955,3 млн рублей, или на 12% больше, чем в 2017 году. При этом, 918 млн рублей будут направлены на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды, и еще 37,4 млн рублей — на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

Источник — пресс-служба администрации губернатора