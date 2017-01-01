Пермский университет вошёл в рейтинг репутации ВУЗов за 2018 год

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ПГНИУ вошёл в топ-50 ВУЗов, готовящих выпускников в сфере «Экономика и управление» по версии рейтингового агентства RAEX сообщили в пресс-службе учреждения. Классический университет занял 34 позицию и стал единственным ВУЗом Пермского края, отмеченным среди шести направлений рейтинга. Ознакомиться с ним полностью можно здесь.

При составлении рейтинга в сфере «Экономика и управление» изначально были включены 76 вузов. В выборку вошли национальные, классические и федеральные университеты, а также вузы, фокусирующиеся на подготовке выпускников в сфере экономики и управления.

Данные для рейтинга были собраны в 2016—2018 годах в ходе опросов представителей академического и научного сообщества, компаний-работодателей, а также студентов и выпускников. Как сообщает агентство RAEX, общее количество респондентов превысило 60 тысяч человек.

Игорь Макарихин, ректор ПГНИУ:

— Университет следит за рейтингами, которые основаны на прямых опросах респондентов, потому что оценка репутации вуза — сложный, многокомпонентный процесс. Как правило, положительным или нейтральным опытом редко делятся по своей инициативе: если всё хорошо, зачем писать жалобы? Тем ценнее внешние многолетние исследования мнений различных социальных групп.

Рейтинг репутации вузов RAEX составляется в шести крупных сферах. Топ-50 определяется по направлениям «Технические, естественно-научные направления и точные науки» и «Экономика и управление». В таких сферах, как «Математика и естественные науки», «Технические науки, инжиниринг и технологии», «Гуманитарные и социальные направления» и «Медицина» определяются 10 ведущих вузов.

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