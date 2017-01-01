ПЗСП объявил о повышении цен на квартиры в ЖК в Новых Водниках

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20 сентября состоится плановое повышение цен на квартиры в доме 5-я Каховская, 8в от АО «ПЗСП».

Повышение цен коснется 1- и 2-комнатных квартир, а также квартир «евроформата».

Напомним, что продажа квартир в новостройке по ул. 5-я Каховская, 8в стартовала 1 августа. Это первый дом с уникальными планировками квартир: угловые подъезды, разноформатные «евроквартиры».

Проектом предусмотрены просторные подъезды, традиционная качественная отделка квартир «под ключ», а также настоящий сосновый лес во дворе и хорошая детская площадка. Здесь предусмотрено все для комфортной и спокойной жизни.

Дом сдается в 3 квартале 2020 года, и до 20 сентября на него действуют стартовые цены.

Как отмечают в АО «ПЗСП», объект аккредитован во всех ведущих банках, так что у покупателей не возникнет проблем при покупке квартиры в ипотеку.

Подробную информацию об изменении цен, а также о действующих акциях на квартиры от застройщика можно уточнить по телефону горячей линии ПЗСП: 8-800-300-7977.

Проектная документация доступна по ссылке http://pzsp-realty.ru. Застройщик АО «ПЗСП».

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