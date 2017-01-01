По итогам местных выборов в Пермском крае «Единая Россия» получила 71,3% мандатов Явка по краю составила 26,7%

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Игорь Вагин

Фото: Константин Долгановский

На заседании рабочей группы при Общественной палате Пермского края председатель краевой Избирательной комиссии Игорь Вагин озвучил результаты выборов, прошедших в Пермском крае в Единый день голосования, 9 сентября.

Из 1860 мандатов 1327 получили кандидаты от «Единой России» (71,3%). Ещё 377 мандатов или 20% достались самовыдвиженцам. КПРФ получила 67 мандатов (3,6%), «Справедливая Россия» — 59 мандатов (3,2%), и ЛДПР — 29 мандатов (1,5%).

В Кунгуре явка составила 23,5%. В результате «Единой России» достались десять мест в Думе городского округа, «Справедливой России» — три, и четыре самовыдвиженцам. Ещё по два мандата получили КПРФ и ЛДПР.

В Чайковском явка была на уровне 29%. Из 25 мандатов 12 достались «Единой России», пять — КПРФ и восемь — ЛДПР.

В Краснокамске с явкой 27% «Единая Россия» получила 15 мест в Думе городского округа, а «Справедливая Россия» и самовыдвиженцы — по два. Ещё один мандат достался кандидату от «Яблока».

В Кизеле явка составила 24,5%. Из 15 мандатов 13 получили единороссы и два — самовыдвиженцы. В Гремячинске (явка 29%) получился похожий расклад: 12 мандатов достались «Единой России», один — «Справедливой», и два — самовыдвиженцам.

В Горнозаводске явка была заметно ниже — 23%. «Единая Россия» получила 14 мандатов, КПРФ — один, и два — «Справедливая Россия».

Кроме того, Игорь Вагин сообщил, что на прошедших выборах не было зафиксировано нарушений:

— В Прикамье состоялся масштабный избирательный цикл. Главный итог — выборы прошли спокойно, легитимно и законно. Количество жалоб и заявлений в разы меньше, чем в прошлые годы, и это совместный результат работы органов власти, избирательных комиссий и общественных институтов. Кроме того, мы увидели большую активность избирателей во вновь объединённых территориях, что ещё раз подтверждает востребованность этих процессов со стороны жителей.

Явка по краю составила 26,7% (на 3% больше, чем в 2015 году).

Наибольшую явку зафиксировали в недавно объединившихся муниципалитетах.