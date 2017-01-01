Скидки на квартиры до 5%

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Осталось совсем немного времени до завершения строительства жилого комплекса «Салют» в Кондратово и будущие жители дома уже готовятся к новоселью.

Ни для кого не секрет, что после ввода объектов в эксплуатацию цены на готовые квартиры существенно отличаются от цен на стадии строительства.

Поэтому если Вы давно присматривайтесь к ЖК «Салют» и до сих пор не решились на покупку квартиры своей мечты, сейчас именно то самое время! Более того, совершив покупку квартиры площадью от 42,7 до 43,19 кв. м. в сентябре Вы получите максимальную скидку до 5%*!

В доме представлено на выбор 10 различных планировок квартир площадью от 34,77 до 69,46 м2. Определиться с выбором своей идеальной квартиры, увидеть жилой комплекс своими глазами, оценить качество строительства и отделки Вы можете, посетив экскурсию с представителем отдела продаж. Он поможет Вам определиться с максимально привлекательным вариантом рассрочки, получить одобрение по ипотеке и подскажет, как грамотно использовать средства материнского капитала, а также проконсультирует по реализации вторичного жилья.

На сегодняшний день на территории жилого комплекса активно ведется благоустройство, в доме уже установлены надежные, современные, быстрые и вместительные лифты Otis. Во всех квартирах установлены красивые и надёжные сейф-двери, которые существенно снижают шум из подъезда. Их не придется менять — они изготовлены из прочного металла и снабжены качественной внутренней отделкой. Близится к завершению внутренняя отделка квартир и мест общего пользования.

Записаться на индивидуальную экскурсию, узнать цены и выгодные условия приобретения квартиры в новом ЖК «Салют» вы можете в офисе продаж PAN City Group** на ул. Ленина, 72а (вход с ул. Борчанинова, оф.1) или по тел. (342) 257-17-17, а также на сайте salutdom.ru

Торопитесь! Ряд планировок уже практически распродан, поэтому спешите выбрать и забронировать интересующую вас квартиру, пока она есть в наличии!

*Скидка действует при условии полной оплаты в течение 15 рабочих дней с даты регистрации ДДУ, в том числе с привлечением заемных средства банков, а также различных государственных субсидий. Скидка 5% действует на квартиры, площадью 42,7 до 43,19 м2, расположенные на 2 этаже ЖК «Салют». Скидка 4% действует на аналогичные по площади квартиры, расположенные на 3 этаже. На аналогичные квартиры, расположенные с 4 по 16 этаж действует скидка 3%.

** ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация Застройщика ООО «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте panperm.ru, сайтах Застройщика pancityproject.ru и salutdom.ru, сайте ЕИСЖС наш.дом.рф. Продажа осуществляется по договору долевого участия в строительстве (на осн. 214-ФЗ от 30.12.2004).

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