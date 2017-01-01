В Перми на несанкционированной акции задержали 24 человека

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Среди них координатор Пермского штаба Алексея Навального Наталья Вавилова и главный редактор Properm.ru Владислав Аскариди. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные ГУ МВД России по Пермскому краю.

Несанкционированную городскими властями акцию против повышения пенсионного возраста проводили сторонники оппозиционера Алексея Навального. По оценкам полиции, в ней приняли участие 280 человек. Ранее организаторы акции заявляли о трёх тысячах участников.



