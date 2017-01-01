Информация о ходе голосования в Прикамье
На 15.00 явка составила 18,08%
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Избирательная комиссия Пермского края сообщает информацию о ходе голосования на местных выборах. По состоянию на 15:00 средняя явка составила 18,08%, проголосовали более 131 тыс. избирателей
Все комиссии работают в штатном режиме. Жалоб на организацию процесса голосования не поступало.
Голосование продлится до 20:00.
Работает «Горячая линия» связи: 8-992-224-71-47.
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