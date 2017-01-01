В Прикамье продолжается голосование на местных выборах
На 12.00 явка по краю составила 9.71%
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В Пермском крае продолжается голосование на выборах в местные органы власти. Согласно данным краевой Избирательной комиссии, на 12.00 явка составила 9,71%.
В 2017 году, когда состоялись первые за 17 лет выборы губернатора Пермского края, жители региона голосовали активней: на 12.00 явка составила 13.51%. Всего по итогам Единого дня голосования на участки пришло 33,86% избирателей.
В 2016 году, когда в Единый день голосования выбирали депутатов Законодательного собрания Пермского края, на 12.00 явка составила 11%, а по итогам голосования — 35,03%.
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