В Прикамье продолжается голосование на местных выборах На 12.00 явка по краю составила 9.71%

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Фото: Константин Долгановский

В Пермском крае продолжается голосование на выборах в местные органы власти. Согласно данным краевой Избирательной комиссии, на 12.00 явка составила 9,71%.

В 2017 году, когда состоялись первые за 17 лет выборы губернатора Пермского края, жители региона голосовали активней: на 12.00 явка составила 13.51%. Всего по итогам Единого дня голосования на участки пришло 33,86% избирателей.

В 2016 году, когда в Единый день голосования выбирали депутатов Законодательного собрания Пермского края, на 12.00 явка составила 11%, а по итогам голосования — 35,03%.