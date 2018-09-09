В Прикамье начался Единый день голосования В 8.00 открылись все 850 избирательных участков

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Фото: Константин Долгановский

В воскресенье, 9 сентября 2018 года в Пермском крае проходит Единый день голосования. Проголосовать можно до 20:00.

Этот избирательный цикл стал одним из самых масштабных в регионе и стране: в рамках 183 кампаний в 36 территориях края планируется заместить 1861 депутатский мандат: подробный перечень.

Участие в предстоящих выборах могут принять более 730 тыс. избирателей. Обеспечивать их избирательное право будут почти 7 тыс. членов участковых избирательных комиссий.

По всем видам выборов было выдвинуто 3 645 кандидатов, из них зарегистрировано 3 376 кандидатов (93%). 79 кандидатов выдвигались от 2-х до 18 раз: подробнее о зарегистрированных кандидатах.

Адрес своего избирательного участка можно найти в приглашении на выборы (доставляется на дом), либо в онлайн сервисе ЦИК России, а также в мобильном приложении «Мои выборы».

В случае если избиратель в день голосования не сможет прийти на свой избирательный участок по состоянию здоровья, ему следует оставить заявку в свою участковую комиссию до 14.00 09.09.2018 (можно передать через соседей, либо обратиться в УИК по телефону) и члены комиссии приедут на дом.

Продолжает работу совместная «Горячая линия» связи с избирателями Избирательной комиссии и Общественной палаты Пермского края: 8-992-224-71-47.