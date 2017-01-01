Максим Решетников: «Регионы должны заняться своей внутренней эффективностью»

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Максим Решетников

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Об этом губернатор Пермского края заявил на сессии Московского финансового форума 6 и 7 сентября, где обсуждались вопросы межбюджетных отношений.

По словам первого замминистра финансов РФ Леонида Горнина, на исполнение Указа президента о развитии России до 2024 года из федерального бюджета предполагается направить 8 трлн рублей. «Федеральный бюджет готов взять на себя до 95% расходов для выполнения Указа о стратегическом развитии», — подчеркнул он.

Максим Решетников отметил, что сейчас развивающиеся регионы больше волнует общий баланс финансирования, так как субъекты, у которых экономический потенциал выше, чем у других, получат меньший объем софинансирования из федерального бюджета. При этом субъектам до сих пор не дали четких целевых показателей, которых необходимо добиться по национальным проектам, а также на какую поддержку со стороны федерации они могут рассчитывать.

Кроме этого глава Прикамья обозначил, что регионам необходимо больше полномочий для решения административных вопросов. «Мы много говорим про увеличение финансирования, но мы забываем об эффективности использования бюджетных средств. Так, у нас есть районы, где администрация тратит на свое содержание все доходы и дотации, потому что административный штат очень раздут», — пояснил губернатор и добавил, что субъектам необходимо предоставить право самостоятельно определять, куда дальше двигаться: делать местное самоуправление полноценным — там, где это возможно.

Помимо этого губернатор отметил позитивный результат проводимой Минфином РФ оценки эффективности налоговых льгот.

В итоге Пермский край пересмотрел предоставляемые в регионе налоговые льготы, и в течение следующих 3 лет поэтапно налоговые доходы бюджета увеличатся на 10%. Эти средства будут инвестироваться в развитие региона.

Источник — пресс-служба администрации губернатора