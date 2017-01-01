Александр Телепнёв написал заявление в прокуратуру на Тимати и Dj Smash

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Александр Телепнёв

Фото: Наталья Тимофеева

Экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнёв написал заявление в краевую прокуратуру в связи «с предполагаемыми действия коррупционного характера» со стороны Андрея Ширмана (Dj Smash) и Тимура Юнусова (Тимати). Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

В заявлении Александр Телепнёв сообщил, что во время судебного процесса над ним и Сергеем Ванкевичем Ширман и Юнусов якобы «пытались оказать давление на суд и правоохранительные органы с целью ужесточения наказания». В качестве доказательств экс-депутат приводит выдержки из интервью, комментариев и постов из социальных сетей артистов.

Кроме того, Телепнёв утверждает, что во время процесса на него выходили некие люди, представившиеся сотрудниками ФСБ. Они предложили «решить вопрос» за взятку в 2 млн руб.

Также Телепнёв сообщил, что у него имеются сведения о том, что неизвестные лица, представляясь сотрудниками Администрации президента РФ, звонили должностным лицам Пермского края с требованиями оказать давление на суд и ужесточить вынесенный в отношении Телепёнева приговор по делу об избиении Андрея Ширмана.

Александр Телепнёв просит надзорный орган провести проверку этих фактов и принять меры прокурорского реагирования для устранения допущенных нарушений закона.

Ранее Телепнёв подал на Тимура Юнусова иск о защите чести и достоинства в Мещанских суд Москвы. Он требует взыскать с артиста 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, в августе текущего года Ленинский районный суд Перми признал Александра Телепнёва виновным в избиении Андрея Ширмана в пермском клубе «Дом культуры». Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии поселении. Приговор не вступил в законную силу.