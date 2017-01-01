Участниками акции «Цветы жизни» фонда «Дедморозим» стали 50 тыс. человек

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Благотворительный фонд «Дедморозим» подвёл итоги акции «Цветы жизни», приуроченной к 1 сентября. Как сообщили в пресс-службе фонда, участие в акции приняли 50 тыс. жителей Пермского края из 27 населённых пунктов, из которых почти 18 тыс. школьников.

Участники смогли собрать 2,8 млн рублей. Сумма позволит закрыть все срочные потребности маленьких подопечных фонда на текущий момент и подержать работу четырёх благтворительных проектов.

На средства от акции оказали помощь десяти детям, которым требовалась срочная покупка лекарств, оплата лечения и медоборудования. Помощь получил 4-месячный Саша Аскров, который пережил клиическую смерть сразу после рождения. Теперь ему приобрели оборудование, с помощью которого он сможет дышать.

Кроме того, собранная сумма поможет отправить на обследование в немецкую клинику Олю Тупицыну, которая недавно покинула детдом и обрела семью. Также будут закуплены расходные медицинские материалы для Антона Воробьёва — мальчика с миопатией Дюшенна, и других детей.

Напомним, акцию «Цветы жизни» фонда «Дедморозим» объявили в начале августа. В её рамках каждый желающий мог отказаться от букета цветов, которые родители и школьники дарят на 1 сентября, и направить эти средства на лечение и уход за детьми-подопечными фонда.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться