Пермский край вошел в ТОП-5 рейтинга Инвестактивности регионов за август

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Пермский край занял пятое место в рейтинге Инвестиционной активности регионов за август 2018 года по версии федерального делового журнала об инвестициях и финансах «Инвест-Форсайт»

В основу рейтинга легли сообщения о запущенных и реализуемых инвестпроектах в регионах России. Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале: 10 — за ввод проектов в эксплуатацию, 9 — за выделение для проекта финансирования или кредита, 7 — за подписание соглашения о реализации проекта. Таким образом, регионы ранжировались по количеству набранных баллов.

Всего в рейтинг вошли 49 регионов страны. Лидером августовского рейтинга «Инвест-Форсайта», как и в июле, вышел Алтайский край, благодаря сообщениям об инвестициях в отраслях «ЖКХ и инфраструктура», «АПК» и «Промышленность». На второй строчке рейтинга находится Ростовская область. Регион поднялся на три позиции относительно июля. На третьей строчке рейтинга находится Томская область. На эту позицию область поднялась с 14-го места. На четвертом месте в рейтинге находится Свердловская область.

Замыкает пятёрку лидеров Пермский край. Наибольший «вес» региона пришёлся на сообщения по отраслям «ЖКХ и инфраструктура», «Транспорт и связь» и «Промышленность».