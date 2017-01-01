«Молот-Прикамье» начал сезон с победы над командой из Китая

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Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» 6 сентября провёл первый матч чемпионата Высшей хоккейной лиги с китайской командой «Ценг Тоу» и выиграл с крупным счётом 5:2.

Голы за пермяков забили Максим Волков, Александр Ремов, Данила Епимахин, Руслан Шайхулов и Сергей Абрамов.

Дмитрий Крамаренко, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Мы знали, кто нам сегодня будет противостоять — это команда Андрея Павловича Кирдяшова, а они у него всегда играющие, с ними очень сложно всегда. И ожидали того, что в итоге получилось. На самом деле счет не отражает сути матча. Игра была равной. В первом периоде мы по голевым моментам были сильнее. Во втором периоде было явное преимущество у соперника в игровом плане. Но мы использовали свои моменты, к счастью. И в большинстве сыграли хорошо.

Андрей Кирдяшов, главный тренер ХК «Ценг Тоу»:

— Хочу поздравить «Молот» с заслуженной победой. Что хотелось отметить: проиграли игру в неравных составах. При равной игре во втором периоде допустили две грубейшие ошибки и очень слабо сыграли в неравных составах. Пропустили три шайбы в меньшинстве. Наверное это сказалась нехватка игровой практики — в предсезонке мы всего три матча сыграли — поэтому нам пока сложно, я это чувствую, с играми мы наберем обороты. Только терпение и работа нам поможет.

Следующий матч пермская команда вновь проведёт на домашнем стадионе и снова с командой из Китая — в субботу, 8 сентября, встретится с «КРС-Оэрджи» .

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