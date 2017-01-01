Максим Решетников предложил дать регионам больше полномочий по регулированию налогов

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Московский финансовый форум

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Это предложение глава Пермского края озвучил, выступая на сессии Московского финансового форума «Налоговая реформа: завершить или остановить?» в четверг, 6 сентября.

В течение дня российские и зарубежные эксперты, представители бизнеса и власти обсудили развитие российской экономики на ближайшие шесть лет. Ключевой темой дискуссии стали механизмы реализации сайского указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

Сегодня, 6 сентября, начал работу Московский финансовый форум. В течение первого дня форума российские и зарубежные эксперты, представители бизнеса и власти обсудят развитие экономики России на ближайшие 6 лет. Ключевой темой для дискуссии станут механизмы достижения целевых показателей, обозначенных майским указом Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В своем выступлении глава Пермского края остановился на необходимости дать регионам в налоговом регулировании больше полномочий. «Регионам зачастую лучше видно, как работать с бизнесом, гражданами, стимулировать экономический рост, не ставя при этом под угрозу свою бюджетную обеспеченность.

Дайте больше полномочий регионам как в сфере налоговой политики, так и в области налогового администрирования, в том числе малого бизнеса», — отметил Максим Решетников.

По словам замминистра финансов РФ Ильи Трунина, действующие сейчас в России налоговые льготы серьезно искажают конкурентную среду и требуют инвентаризации и пересмотра.

«Те налоговые льготы и специальные налоговые режимы, которые существуют, конкурентную среду искажают очень серьезно. С другой стороны, я бы не стал призывать к тому, что нужно все отменить и настроить все по-новому. Это подорвет доверие и снизит предсказуемость фискальной политики властей. Сначала следует проинвентаризировать, а потом решить, от чего стоит оказаться, что ввести взамен», — подчеркнул Илья Трунин.

В качестве одного из направлений дальнейшей настройки налоговой системы было предложено рассмотреть возможность реформы налогообложения малого бизнеса. На текущий момент в России фактически действует целых 5 налоговых режимов для малого бизнеса с очень высокими порогами по выручке, числу работников. В результате этого в России складывается «самый крупный» малый бизнес в сравнении с развитыми странами.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Очевидно, что основная задача налоговой системы — стимулировать экономическую конкуренцию, чтобы средний бизнес не старался под видом малого оптимизировать налоговую нагрузку. Мы понимаем, что бизнесу важна стабильность фискальной нагрузки, и мы, регионы, не против этого. Мы против фискального неравенства, когда у нас не только налоговые льготы, но и налоговые режимы используются для нездоровой конкуренции.

Источник — пресс-служба администрации губернатора