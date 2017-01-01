Алексей Андреев назначен новым ректором Пермского агротехнического университета
Новым ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный аграрнотехнологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» назначен Алексей Андреев. Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа.
В прошлом Алексей Андреев был депутатом Государственной Думы РФ второго созыва (1995-2000гг.), с 2009 по 2012 год работал Главным федеральным инспектором по Пермскому краю. Кроме того, трудился в структурах Российской академии наук, автор порядка 80 научных работ, учебных и публицистических произведений.
Алексей Андреев, ректор Пермского государственного агротехнического университета имени Прянишникова:
— Мы ценим те наработки, которые были достигнуты предыдущим руководством университета, однако видны и многие резервы в развитии ВУЗа. В частности, важным является повышение интереса молодежи к сельскохозяйственным специальностям, так как руководство региона придает дополнительный импульс развития этому сектору экономики, региону нужны новые квалифицированные кадры. Мы также планируем усилить научное направление в деятельности университета, поскольку все наработки для этого есть.
Отметим, Пермский государственный аграрнотехнологический университет является одним из крупнейших ВУЗов Прикамья, в университете сформировались 12 известных научных школ. Они плодотворно продолжают свои научно-исследовательские изыскания, имеющие существенное значение для экономики региона и страны, ВУЗ обеспечивает пополнение агропромышленного комплекса региона новыми квалифицированными кадрами.