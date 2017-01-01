Алексей Андреев назначен новым ректором Пермского агротехнического университета

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Новым ректором федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный аграрно­технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» назначен Алексей Андреев. Об этом сообщили в пресс-службе ВУЗа.

В прошлом Алексей Андреев был депутатом Государственной Думы РФ второго созыва (1995-2000гг.), с 2009 по 2012 год работал Главным федеральным инспектором по Пермскому краю. Кроме того, трудился в структурах Российской академии наук, автор порядка 80 научных работ, учебных и публицистических произведений.

Алексей Андреев, ректор Пермского государственного агротехнического университета имени Прянишникова:

— Мы ценим те наработки, которые были достигнуты предыдущим руководством университета, однако видны и многие резервы в развитии ВУЗа. В частности, важным является повышение интереса молодежи к сельскохозяйственным специальностям, так как руководство региона придает дополнительный импульс развития этому сектору экономики, региону нужны новые квалифицированные кадры. Мы также планируем усилить научное направление в деятельности университета, поскольку все наработки для этого есть.

Отметим, Пермский государственный аграрно­технологический университет является одним из крупнейших ВУЗов Прикамья, в университете сформировались 12 известных научных школ. Они плодотворно продолжают свои научно-исследовательские изыскания, имеющие существенное значение для экономики региона и страны, ВУЗ обеспечивает пополнение агропромышленного комплекса региона новыми квалифицированными кадрами.