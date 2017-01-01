Пермский край может выделить на модернизацию системы общественного транспорта Перми 1 млрд рублей

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Вчера, 5 сентября, на заседании рабочей группы по проекту поправок в бюджет на 2018-2020 годы Законодательного собрания первый заместитель председателя Правительства Пермского края Ольга Антипина сообщила, что общая сумма поправок по изменению доходов и расходов составила около 3,5 млрд рублей. Основные источники пополнения бюджета: увеличение поступлений с налога на прибыль — около 1 млрд рублей, налога на имущество — 916 млн рублей и доходы от упрощенной системы налогообложения — 769 млн рублей. «Мы проанализировали дополнительные доходы и под эту сумму «передвинули» расходы с 2019 года на 2018 год. На наш взгляд, рисков нет, это гарантированные источники доходов», — заверила депутатов Ольга Антипина.

Во время подготовки проекта закона ко второму чтению правительство попросило депутатов поддержать город в вопросе модернизации системы общественного транспорта. В конце августа депутаты Пермской гордумы проголосовали за выделение из бюджета Перми в течение трёх лет по 350 млн руб. для обновления путей и подвижного состава. Планируется, что в рамках софинансирования такую же сумму город получит и из бюджета края.

На выделенные средства предлагается закупить 92 автобуса и 28 трамваев «нового поколения» для «Пермгорэлектротранса», а также модернизировать 17 км трамвайных путей, чтобы трамвайные линии стали бесшовными.

В итоге члены рабочей группы поддержали эту поправку, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.