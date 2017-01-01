Крупный застройщик Перми вошёл в десятку самых пунктуальных застройщиков России

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Фото: пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»

Федеральная строительная компания «Талан», активно строящая жилье в Перми, заняла седьмое место в общероссийском рейтинге застройщиков по критерий соблюдения изначально запланированных сроков строительства.

Рейтинг был подготовлен Единым реестром застройщиков по итогам I полугодия 2018 года. Всего же не допустили просрочки только 15 из 100 крупнейших девелоперов. Вместе с тем у большинства застройщиков средний перенос срока ввода жилья с прошлых периодов превысил полгода и достиг 6,8 месяца. Одновременно в 2018 году увеличился и средний срок строительства — до 34,8 месяца. В то время как у компании «Талан» сроки строительства составляют порядка 24 месяцев, что соответствует среднерыночным показателям 2016 года.

«Сохранение сроков ввода и темпов строительства — одни из приоритетных задач компании. Наша стратегия — это географическая экспансия за счет реализации сбалансированных по масштабу проектов. Рынок как никогда требует от застройщиков финансовой и производственной гибкости, которая, на наш взгляд, может быть достигнута именно при концентрации на развитии малых и средних проектов», — отметил Константин Макаров, генеральный директор компании «Талан».

Источник — пресс-служба ООО «ТАЛАН-ПЕРМЬ»