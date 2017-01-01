Руководителем по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Пермском крае назначен Илья Головнин

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5 сентября 2018 года, Пермь. Бизнес Пермского края ждут изменения в сфере связи: МегаФон представил нового руководителя по развитию корпоративного бизнеса в регионе. Илья Головнин пришел в компанию, чтобы сконцентрировать усилия на развитии цифровых услуг для коммерческих и государственных структур края.

«МегаФон» занимает уверенные позиции в регионе, предлагая абонентам самый быстрый интернет, выгодные тарифные решения, качественное обслуживание для массового и корпоративного рынка. Но сегодня перед новым топ-менеджером нашей команды стоит еще более амбициозная задача — расширить сферу применения IoT в Пермском крае, перейти от «умных» приборов к smart-отраслям и цифровым городам», — отмечает директор «МегаФона» в Пермском крае Петр Козловский.

Тренд этого года — Интернет вещей (IoT): только с начала года в Прикамье спрос на услугу вырос в 1,5 раза.Технологии уже используются партнерами «МегаФона» в нефтедобывающей и химической отраслях, в сфере ЖКХ, финансов, транспортных и охранных системах. Согласно статистике оператора, с начала года потребительские устройства передали через интернет количество данных, сопоставимое со скачиванием 60 000 раз программы для бухгалтерии «Налогоплательщик ЮЛ» Федеральной налоговой службы.

«Правительство региона уверенно разворачивает бизнес в сторону цифровизации. Поэтому сейчас мы предлагаем нашим партнерам актуальные разработки в сфере передачи и управления большими данными, с которыми любая компания может претендовать на информационное лидерство в своем сегменте. А готовность «МегаФона» подбирать индивидуальное решение для каждого клиента — станет моей первостепенной задачей», — прокомментировал руководитель по развитию корпоративного бизнеса«МегаФона» в Пермском крае Илья Головнин.

Регион стал одним из 10 центров страны по развитию IT-отрасли. По данным Министерства информационного развития и связи Пермского края, цифровую экономику Прикамья представляют более 1700 предприятий телекоминдустрии, производства ПО, аппаратных комплексов. В отрасли работает около 14 тысяч специалистов.

Биография:

Илья Головнин родился 20 октября 1984 года в Пермском крае. Окончил Пермский государственный аграрно-технологический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии», квалификация — экономист. Карьеру в сфере телекоммуникаций Илья начал в 2011 году в компании «МегаФон» в должности специалиста коммерческой службы, с 2013 года занимал позицию финансового менеджера. С июня 2018 года является руководителем по развитию корпоративного бизнеса Пермского отделения «МегаФон». Илья Головнин женат, воспитывает дочерей.

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