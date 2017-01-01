Полномочия по строительству дороги «ул.Строителей — площадь Гайдара» передадут на краевой уровень Приступить к строительству участка от Куфонина до Вишерской планируют уже в этом году

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Строителей - Куфонина. Скриншот Яндекс. Карты

Вчера, 4 сентября, на заседании постоянно действующей рабочей группы по вопросам, связанным с автомобильными дорогами и дорожной деятельностью в Пермском крае краевое правительство доложили об архитектурно-градостроительной концепции проекта транспортно-пересадочного узла «Пермь-II» и подвижках в реализации проекта.

Напомним, в августе губернатор Пермского края Максим Решетников и заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Старков подписали соглашение о реализации на привокзальной площади Пермь-2 проекта строительства интермодального транспортно-пересадочного узла.

Министр транспорта Николай Уханов сообщил, что согласно Соглашению ОАО «РЖД» взяло на себя обязательство по строительству единого железнодорожного и автобусного терминала, отстойно-разворотной площадки автовокзала, трамвайно-пешеходного тоннеля, конкорса, которые соединит железнодорожный и автовокзал, и реконструкцию платформенного и путевого хозяйства. Компания собирается сдать все объекты в эксплуатацию до 31 декабря 2022 года. Планируется, что железнодорожники используют для реализации проекта деньги, которые край переведёт в счёт выкупа имущества на территории бывшего Товарного двора.

Глава минимущества Николай Гончаров пояснил, что проект контракта на выкуп 18 объектов, расположенных на территории бывшего Товарного двора уже готов и согласовывается с РЖД и краевым правительством. «Если депутаты одобрят нам во втором чтении выделение 800 млн руб., мы сразу же приступим к реализации государственного контракта», — добавил министр.

Параллельно Пермский край планирует реализовать несколько связанных с ТПУ проектов: построить дорогу улица Строителей — площадь Гайдара с переходом до Стахановской, новую трамвайную линию, соединяющую проспект Парковый, ТПУ «Пермь-2», набережную Камы, ст. Пермь-1 и ТПУ «Мотовилиха», а также реконструировать улицу Углеуральскую. Все объекты планируется построить до 2023 года.

Планируется, что «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» будет четырёх полосным и позволит разгрузить Коммунальный мост и дозагрузить Красавинский. По словам Николая Уханова, сейчас улица Строителей упирается в кольцо на улице Куфонина и проспект Парковый. «Мы выведем её дальше на Локомотивную, до шоссе Космонавтов с развязкой, через улицу Карпинского и на Стахановскую. Эти поперечные улицы позволят тем, кто перемещается в центр с правого берега, спокойно доехать туда, куда им нужно», — пояснил министр.

Проект строительства автомобильной дороги "Переход ул. Строителей - площадь Гайдара с переходом до ул. Стахановская"

Николай Уханов отметил, что недавно власти решили, что этот объект будет строить министерство транспорта Пермского края, а не город, как планировалось ранее. Министр пояснил, что город уже достаточно давно не строил крупных объектов, у него отсутствует нужный опыт, поэтому есть пробуксовки в разработке проектно-сметной документации.

По словам министра, общая оценочная стоимость разработки проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ составляет 4,9 млрд. руб. Реализация проекта разбита на четыре этапа. Документация по участку Куфонина-Вишерская уже разработана и сейчас проходит госэкспертизу. «Рассчитываем, что через две-три недели мы получим проектную документацию, после чего будем готовы приступить к реализации этого проекта. Предполагается, что в октябре мы предложим Заксобранию изменённый проект перечня объектов дорожного строительства», — добавил министр.

По второму этапу — Вишерская-Папанинцев — сейчас идёт разработка проектно-сметной документации. Планируется, что документация будет готова и пройдёт госэкспертизу до конца текущего года. По третьему — Папанинцев-пл. Гайдара — готовится техническое задание не разработку проектной документации, а по четвёртому — Локомотивная-Стахановская — сейчас администрация города заказывает технико-экономическое обоснование проекта. «Планируется, что до конца ноября мы все эти этапы забираем и начинаем работы на улице Строителей», — пояснил министр транспорта.

Второй связанный с ТПУ проект — реконструкция улицы Углеуральской. По словам Николая Уханова, сейчас Углеуральская от проспекта Паркового идёт зигзагообразно, и, по сути, является тупиковой. В частности, в ходе реконструкции они хотят расширить створ дороги до 37 м, построить трамвайные пути и бульвар для пешеходов.

Проект реконструкции улицы Углеуральская

В перспективах развития городского электрического транспорта также рассматривается строительство новой трамвайной линии для скоростного трамвая, которая соединит улицу Куфонина, проспект Парковый, улицу Углеуральскую, ТПУ «Пермь-2», набережную, Пермь-1 и ТПУ «Мотовилиха».

Скоростной трамвай Парковый – Мотовилиха

Николай Уханов отметил, что трамвайные пути планируется проложить на проспекте Парковый, так как там много пассажиров. По его словам, сейчас трамвайное движение осуществляется по улице Трамвайной до Красного октября. Там достаточно пустая ветка, так как идёт вдоль промзоны, где нет жилья в шаговой доступности. Как итог — люди пользуются троллейбусом на проспекте Парковый или автобусным сообщением.

Министр строительства Михаил Сюткин также пояснил, что эта трамвайная линия будет проходить и по территории, на которой в будущем планируется массовое строительство жилья. В целях выполнения нацпроектов президента по доступному жилью, краевые власти должны сформировать под застройку некий земельный банк. «На территории «ДКЖ —Товарный двор-территория завода Дзержинского —Пермь-1» получается около 240 га. Если эту территорию освободить от насыпи, можно будет сделать насыщенную улично-дорожную сеть. Трамвай на этом участке позволит сразу же сформировать общественный транспорт для потенциальных густонаселенных районов Перми, потому что именно здесь в течение ближайших десятилетий будет происходить ключевое развитие города», — пояснил Михаил Сюткин.

Депутаты также поинтересовались, планируют ли краевые власти расширять проезд под железной дорогой на улице Дзержинского около комплекса ПГНИУ. Николай Уханов пояснил, что с 1 июля этого года на этом перегоне закрыли остановочный комплекс Дзержинская, а в конце этого года перегон закроют для движения транзитного транспорта. Поэтому в перспективе эту насыпь вообще уберут.

В итоге депутаты приняли доклад к сведению и рекомендовали правительству Пермского края на следующем заседании рабочей группы вновь предоставить концепцию проекта Перми-2.