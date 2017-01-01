Ремонт на Чусовском мосту завершится к 25 сентября

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Об этом заявили представители подрядчика по содержанию Чусовского моста ООО «ДТИ».

Напомним, с 3 сентября на Чусовском мосту временно закрыто движение автомобильного транспорта по полосе из Перми в сторону Березников. Это связано с выявленными дефектами дорожного полотна, сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

Специалисты определили, что на объекте необходимо провести демонтаж асфальта в месте повреждения, очистку оголенной арматуры от старого бетона, разборку железобетонной плиты сталежелезобетонного пролетного строения в зоне дефекта. Затем будет установлена опалубка для бетонирования, связаны арматурные сетки и проведено бетонирование плиты — эти работы будут выполнены в течение двух дней. Необходимое для набора проектной прочности бетона с добавлением специализированных добавок время — 14 суток. После этого будут проведены работы по устройству гидроизоляции железобетонной плиты и устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части — также в течение двух дней.

Все работы должны быть завершены 25 сентября. На период проведения ремонтных работ введено ограничение движения: установленные светофоры обеспечивают в автоматическом режиме реверсивное движение по одной полосе в обоих направлениях на участке ремонта.

Источник - пресс-служба администрации губернатора