Дороги края оборудуют дополнительными системами фотовидеофиксации

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КГУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» объявило торги по выбору подрядчика по поставке и установке дополнительного оборудования фотовидеофиксации (ФВФ) и весогабаритного контроля (ВГК) на региональных дорогах Прикамья. Всего установят 56 дополнительных комплектов фотовидеофиксации.

Начальная стоимость контракта 672,2 млн руб., срок выполнения работ — декабрь 2019 года.

Поставка и установка оборудования осуществляется в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае» государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы».

Комплексы будут установлены согласно адресному плану, с которым можно ознакомиться здесь.

Источник — пресс-служба администрации губернатора