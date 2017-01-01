Темпы роста задолженности за газ в Прикамье сократились на 20%

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Об этом сообщил заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Николай Исаков на встрече с губернатором Пермского края.

В рамках встречи он представил главе региона нового руководителя пермских компаний группы «Газпром межрегионгаз» Сергея Черезова. Он приступил к исполнению обязанностей ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» 3 сентября.

Стороны договорились о совместных усилиях по двум ключевым направлениям: увеличении темпов газификации Пермского края и снижении задолженности потребителей за газ перед структурами «Газпром межрегионгаз». Также в ходе встречи стороны обсудили тему развития в Пермском крае инфраструктуры АЗС на газомоторном топливе.

«Успех в работе наших региональных компаний напрямую зависит от конструктивных взаимодействий с властями региона. То, что мы сегодня фиксируем сокращение прироста задолженности за газ в регионе на 20% — это результат совместных усилий Правительства Пермского края и «Газпром межрегионгаз Пермь», — подчеркнул Николай Исаков.

Сейчас в Прикамье реализуется первый этап программы газификации, которая действует до 2019 года. Предполагается, что до этого времени газ получат порядка 8000 домов. Это свыше 24 000 человек. В рамках реализации первого этапа программы будут газифицированы 43 населенных пункта, построено 679 км газопроводов.

Напомним, на начало мая 2018 года задолженность Пермского края за газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» 3,4 млрд руб. Среди худших территорий — Губаха, Кунгур, Краснокамский, Чусовской, Кизеловский, Очерский, Осинский районы. Несмотря на все предпринимаемые «Газпром межрегионгаз Пермь» совместно с правительством Пермского края меры, задолженность за газ растет.

Источник — пресс-служба администрации губернатора