Для жителей Прикамья пройдёт «прямая линия» по готовности школ к учебному году

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В пятницу, 7 сентября в приемной Президента России в Пермском крае (г. Пермь, ул. Советская, 64) пройдёт «прямая телефонная линия» по вопросам подготовки учебных заведений к началу нового учебного года.

Если у Вас накопились вопросы или жалобы по организации учебного процесса, обеспечению учебниками, предоставлению питания и его качеству, работе кружков и спортивных секций, предоставлению мест в детских садах, а также по всем темам, что волнуют родителей и педагогов в начале учебного года, обращайтесь по телефону: (342) 217-68-90 с 11.00 до 12.00.

В работе «прямой линии» примут участие министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, руководитель Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, начальник департамента образования администрации города Перми Людмила Серикова.

Звонки от жителей Пермского края будут принимать с 11.00 до 12.00 по телефону: (342) 217-68-90.

Источник - пресс-служба ГФИ по Пермскому краю

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