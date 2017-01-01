Предпроектную документацию по соединению улиц Строителей и Стахановской разработает Санкт-Петербургский НИИ Подрядчик выполнит работы почти на 2 млн дешевле начальной цены контракта

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Администрация Перми подвела итоги открытого конкурса на разработку предпроектной документации и инженерных изысканий по строительству автомобильной дороги «Соединение улица Строителей — площадь Гайдара — улица Стахановская» на участке от ул. Папанинцев, через Локомотивную и Шоссе Космонавтов до ул. Стахановская.

Победителем признали ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательный институт «СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ» из Санкт-Петербурга. Общество согласилось выполнить работы за 21,9 млн руб. при начальной цене контракта в 23,7 млн руб.

Теперь победителю предстоит в срок до 20 июня 2019 года разработать предпроектную документацию, где он должен обосновать строительство автодороги в конкретных условиях с учётом социальных, историко-культурных, санитарных, экологических, градостроительных требований. Также компании предстоит выбрать оптимальный вариант для проектирования.