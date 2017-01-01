В день проведения Пермского марафона изменится движение общественного транспорта

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В воскресенье, 9 сентября с 07:00 до 16:00 в центре города будет перекрыто движение транспорта, изменится и работа городских маршрутов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Автобусные маршруты №7, №33, №35, №39, №41, №46 и №60 будут следовать до остановки «Драмтеатр». Автобусные маршруты №6, №8, №15, №20, №33, №35, №39, №41, №49, №53, №60, №3т и №7т от Коммунального моста в направлении центра города будут двигаться по улицам Монастырская, Окулова и Крисанова. Движение маршрутов с улицы Ленина будет перенаправлено по улицам Крисанова и Екатерининской (Луначарского).

Автобусные маршруты №1, №4, №13, №14, №19, №36, №59, №61, №63, №66, №67 и №74 будут следовать через улицу Куйбышева. Автобусные маршруты №4, №36, №63 и №67 поедут по улице 25-го Октября. Автобусный маршрут №61 будет перенаправлен через Южную дамбу.

Автобусные маршруты №32 и №77 из Орджоникидзевского района будут курсировать до улицы Максима Горького, далее уехать можно будет на трамвайных маршрутах №4, №7, №8, №10 и №11. Кроме того, часть автобусов маршрута №77 будет следовать сообщением «Микрорайон Ераничи — Автовокзал».

Автобусный маршрут №5 будет следовать по укороченной схеме от Комсомольской площади до остановки «НПО «Биомед» и «микрорайон Голый Мыс». Маршрут №33 будет укорочен от остановки «город Сердца» до остановки «Драмтеатр», а от остановки «микрорайон Архиерейка» до остановки «Гипермаркет «Семья». Автобусные маршруты №3 и №68 в этот день работать не будут.

Трамвайный маршрут №5 до 16:00 и с 20:00 до 23:00 будет следовать сообщением «улица Стахановская — станция «Бахаревка». Трамвайный маршрут №6 до 16:00 не обслуживается, вместо него по маршруту «Микрорайон Висим — ОАО «Велта» будет следовать трамвайный маршрут №4. Трамвайный маршрут №7 будет двигаться от остановочного пункта «ОАО «Вагоноремонтный завод» до остановки «Разгуляй». Трамвайный маршрут №11 до 16:00 и с 20:00 до 23:00 будет следовать в объезд по улицам Куйбышева, Белинского и Сибирская.

Троллейбусный маршрут №1 будет следовать по маршруту «улица Гусарова — площадь Дружбы». Троллейбусный маршрут №5 до 16:00 будет двигаться по улицам: Гусарова, Комсомольская площадь, Героев Хасана и Чкалова. Троллейбусный маршрут №10 до 16:00 будет следовать по маршруту «микрорайон «Парковый» — Центральный рынок». Троллейбусный маршрут №12 до 16:00 будет следовать по маршруту «улица Милиционера Власова — Центральный рынок».

В связи с перекрытием центральной части города расписание всех маршрутов общественного транспорта будет скорректировано. Посмотреть его в режиме онлайн можно на сайте.

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