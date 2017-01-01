«Уралхим» помог сотрудникам собрать детей в школу

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Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

г. Березники, Пермский край, Россия — 4 сентября 2018 года. В этом году в первый класс отправились 103 ребенка азотчиков. По традиции, к началу учебного года родители получили от филиала подарок — сертификаты на приобретение канцелярских товаров на общую сумму 1 500 рублей.

Помощь с покупкой канцтоваров оказывается сотрудникам филиала уже на протяжении четырех лет. Кроме того, родители первоклассников по коллективному договору могут воспользоваться одним дополнительным днем отпуска с сохранением среднего заработка и проводить ребёнка в школу.

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Также для юных азотчиков, идущих в первый класс, в культурно-спортивном центре «Азот» был организован праздник. В нём приняли участие детские коллективы КСЦ «Азот».

Константин Поздеев, слесарь-ремонтник цеха централизованного ремонта ремонтно-производственного управления филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— В этом году мы отправляем в первый класс сыновей-близнецов. Для нас подарки от предприятия — это ощутимая поддержка. Детей — двое. Каждому необходимо купить полный набор канцтоваров. А так как сертификаты от «Азота» к 1 сентября вручили каждому ребенку, на 3000 рублей мы купили много необходимого.

Также по традиции депутаты-азотчики поздравили с началом учебного года первоклассников в школах своих округов. С участием работников филиала прошли торжественные линейки в учебных заведениях-партнерах «Азота»: Березниковском политехническом техникуме (БПТ) и Березниковском филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета (БФ ПНИПУ).

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» по персоналу:

— С БПТ и БФ ПНИПУ «Азот» дружит уже давно. Это кузница квалифицированных кадров. С 2013 года компания «УРАЛХИМ» поддерживает лучших студентов стипендиями за успешную учебу, активную научную деятельность и помогает определиться с будущим местом работы. Студенты технических специальностей ежегодно проходят практику на нашем предприятии, многие после окончания учебного заведения становятся частью нашего коллектива. Только за последние пять лет 147 выпускников техникума и 73 выпускника университета были трудоустроены в филиал «Азот».

АО «ОХК «УРАЛХИМ» — одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры и ее производных, 1,2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений в год. АО «ОХК «УРАЛХИМ» занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место — по выпуску аммиака. В составе основных производственных активов АО «ОХК «УРАЛХИМ» — филиал «Азот», г. Березники, Пермский край; филиал «ПМУ», г. Пермь; филиал «КЧХК» в г. Кирово-Чепецк Кировской области; АО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск, Московская область.

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»