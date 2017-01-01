Власти Прикамья ужесточили требования к молочной продукции для соцучреждений

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Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края утвердило типовую аукционную документацию на поставку молока в социальные бюджетные учреждения — детские сады, школы, больницы, молочные кухни. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Изменения помогут повысить качество молока, которое будет попадать на столы людей в детских садах, школах и больницах Прикамья.

Единые требования к качеству поставляемого молока разработаны региональным Управлением Роспотребнадзора совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Согласно документу, молоко не должно содержать немолочные компоненты, в том числе пальмовое масло, компоненты, полученные с использованием генетически модифицированных организмов, пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, а также запрещено добавление сухих молочных продуктов.

В 2017 году в Пермском крае произведено 487,5 тысяч тонн молока. По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, коэффициент самообеспечения молоком и молочными продуктами в регионе составляет 72%. При этом каждый год надои молока в крае у местных производителей растут, предполагается, что в этом году в Прикамье будет установлен исторический максимум в производстве молока — порядка 500 тысяч тонн.

Источник - пресс-служба администрации Пермского края