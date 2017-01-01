Azimut Hotels вложит 600 млн рублей в гостиницу в Перми

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Об этом заявил председатель совета директоров AZIMUT Hotels Company Александр Клячин на встрече с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

По его словам, компания готова реализовать инвестиционный проект, скорее всего это будет гостиница с номерным фондом более 150 комнат. Сумма в 600 млн руб., озвученная на встрече с главной региона, предварительная. Со своей стороны, краевые власти выразили готовность оказать содействие в поиске площадки под строительство гостиницы.

Azimut Hotels — российская компания, управляющая одноимённой гостиничной сетью. Отели расположены в России, Германии и Австрии. Это один из крупнейших гостиничных операторов страны по количеству номеров и географическому охвату — около 7 тыс. номеров в 34 отелях в 26 городах России, Германии и Австрии.

Источник — пресс-служба администрации губернатора