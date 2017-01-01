Суд по делу о долгострое у Речного вокзала заслушает минкульт и прокуратуру

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В Арбитражном суде Пермского края 3 сентября продолжились слушания по делу о строительстве в Перми по ул. Монастырской, 2б центра многофункционального назначения.

Суд приобщил к материалам дела дополнение к письму министерства культуры Пермского края с заключением по «концепции конструкции центра по адресу ул. Орджоникидзе 2б». Ранее суд и сторона обвинения усомнились в подлинности письма министерства культуры, не возражавшего по поводу строительства объекта. Они также запросили у истца подлинник за подписью тогдашнего руководителя ведомства Олега Ощепкова, указывая на то, что последний подписал документ уже не будучи министром.

В свою очередь, представитель Департамента градостроительства и архитектуры Перми попросил истца предоставить саму концепцию строительства здания, о которой шла речь в документе. Аргументируя свою просьбу ответчики указали на то, что концепция могла не иметь ничего общего с тем, что в итоге было построено. Суд, заслушав доводы сторон заявил, что «вопрос пока остаётся открытым». Кроме того, суд принял решение заслушать на следующем заседании позицию министерства культуры Пермского края, инспекции по охране культурного наследия, а также прокуратур Перми и Пермского края.

Напомним, компания ООО «Магнат» пытается через суд узаконить строительство здания по Монастырской, 2б. В качестве ответчика выступают департамент градостроительства и архитектуры Перми, соответчиками по делу проходят министерство строительства Пермского края и Пермский краеведческий музей.