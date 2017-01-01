Во Фролах завершается строительство крупного жилого комплекса

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В августе «Трест №14» ввёл в эксплуатацию 17-й дом в ЖК «Первоцветы» по адресу ул. Весенняя, 14а. Оставшиеся два дома также вскоре будут завершены: один — уже осенью, второй сдается весной будущего года. Суммарная площадь «Первоцветов» составит порядка 120 тыс. кв. м современного жилья, а также административных и общественных помещений. К настоящему моменту готово уже более 108 тыс. кв. м.

Благодаря близости к центру Перми и транспортной доступности село Фролы обладает значительным потенциалом развития, и с приходом «Треста №14» и строительством «Первоцветов» он был реализован.

Фото - пресс-служба ПАО «Строительно-монтажный трест №14»

«На наших глазах Фролы стремительно развиваются и сегодня фактически являются продолжением Свердловского района Перми. Появился новый, можно сказать, молодёжный микрорайон. Строительство школы «Навигатор», амбулаторной поликлиники, конечно, добавило ему привлекательности. Мы рады, что ЖК «Первоцветы» — один из наших крупных проектов, который реализуется в условиях перемен в строительной отрасли, в соответствии с новыми, более жёсткими требованиями к долевому строительству, выходит на финишную прямую. Это знаковый для нас проект», — говорит заместитель генерального директора по развитию ПАО «Трест №14» Наталья Белобородова.

В последние годы объём предложения «первички» в Пермском крае существенно снизился. Среди причин такой ситуации эксперты называют завышенные цены и невыигрышное месторасположение. С этой точки зрения «Первоцветы» представляют собой сбалансированный проект — все квартиры в этом жилом комплексе уже раскуплены. Сейчас застройщик и риэлторы фиксируют высокий спрос на административные и торговые площади в «Первоцветах»

По состоянию на 1 августа 2018 года «Трест №14» входит в топ-5 строительных компаний по объёму сдачи жилья в Пермском крае. Такие данные публикует Единый реестр застройщиков. В настоящее время в работе у «Треста №14» находится почти 87 тыс. кв. м жилья. Компания строит в Перми апартаменты «Меланж» на ул. Куйбышева и многоквартирный дом на ул. Сокольской, также ведется строительство ЖК «Новое Двуречье» вблизи Липовой Горы.

ПАО «Строительно-монтажный трест №14», проектная декларация: www.trest14perm.ru.

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