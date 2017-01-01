Министр здравоохранения России Вероника Скворцова планирует посетить Прикамье

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Об этом сообщает Интернет-издание Ura.ru со ссылкой на собственные источники в правительстве. Визит может состоятся в конце сентября, программа визита не раскрывается.

Издание напоминает, что последний раз Скворцова посещала Пермский край в 2015 году. Тогда она посетила ЗАО «Медисорб», провела совещание на тему импортозамещения в фармацевтической и медицинской промышленности.