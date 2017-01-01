Счастливый «Несчастный случай» Пермяки в третий раз отметили День набережной

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Главным событием минувшего уик-энда стал День рождения набережной, который в третий раз прошёл на Соборной площади и, собственно, на набережной Камы.

Впервые подобное событие состоялось, когда набережная открывалась после реконструкции. Хотя глобальная реконструкция не завершена и по сей день, праздник, удачно совпавший с Днём знаний и знаменующий завершение летнего фестивального сезона, уже стал традицией.

Традиционно и приглашение в качестве хедлайнера настоящей, мегапопулярной звезды: на открытии набережной в Перми выступал Михаил Боярский, в 2017 году — Олег Газманов, а нынче организаторы пригласили на праздник группу «Несчастный случай». Кроме главной сцены на Соборной площади работала эстрада нижнего амфитеатра, где с 18:00 играл джаз, а позже прозвучали диджейские сеты.

С погодой повезло, и толпы зрителей (по официальным данным, на празднике побывало 16 тыс. человек) с наслаждением наблюдали разноцветную парусную регату, благодарно отвечали на «обнимашки» клоунов-аниматоров и любовались хитрым арт-объектом: надпись «Жизнь течёт своим чередом», установленная прямо на воде, состояла из прозрачных букв и была видна только под углом, со стороны, а «анфас» сливалась с водой. Завершился тёплый вечер роскошным, длинным фейерверком отменного «новогоднего» качества с невиданными прежде в Перми огненными эффектами.

День набережной-2018

Фото: Алёна Ужегова