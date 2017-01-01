Администрация Перми объявила аукцион на реконструкцию эспланады

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Срок выполнения работ — до 11 июня 2019 года, начальная цена контракта — 258,3 млн руб.

Напомним, эспланада находится в городском квартале №68. Она ограничена улицами Ленина, Петропавловской, Попова и зданием Законодательного собрания Пермского края. Согласно документации, после реконструкции на эспланаде появится амфитеатр, два кафе и малые архитектурные формы.

Итоги торгов подведут 1 октября.

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