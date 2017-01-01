Фестиваль пермских дворов «РябинаFest» собрал три тысячи участников

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В День знаний, 1 сентября на пермской набережной прошёл фестиваль дворов «РябинаFest». Во время праздника наградили активных пермяков, чьи придомовые территории преобразились в этом году благодаря проекту «Городская среда». Гостей фестиваля развлекали дворовыми играми, выступлением музыкальных коллективов и мастер-классами

Масштабный городской праздник впервые прошёл в сентябре 2017 года. На «РябинаFest» подводятся итоги благоустройства дворовых территорий и награждаются наиболее активные жители, которые своим трудом и талантом преображают пространство вокруг себя.

«Второй год мы подводим публичные итоги проекта, который объединил людей. Вместе с депутатами разных уровней нам удалось сдвинуть проблемы дворов с мёртвой точки. Около 1000 придомовых территорий по Пермскому краю приобрели цветущий вид. А главное — мы объединили людей, подвигли их на активность. Всё больше жителей пользуются порталом «Управляем вместе», растёт число заявок на участие в проекте», — рассказал замсекретаря пермского регионального отделения «Единой России» по политическому планированию и проектной деятельности, член Генсовета партии Юрий Уткин.

В этом году праздник прошел 1 сентября на набережной реки Кама. По задумке организаторов, набережная на некоторое время стала одним большим двором, на котором будут открыты спортплощадки, блошиный рынок, организованы различные мастер-классы и концерты уличных музыкантов.

«С уверенностью могу сказать, что проект «Городская среда» не только делает окружающею среду комфортной для проживания, но и объединяет жителей, способствует развитию добрососедских отношений. А это очень важно! Вместе мы сможем добиться высоких результатов!», — сказал депутат Государственной Думы Игорь Сапко.

На «РябинаFest» побывало около 3 тыс. человек, организаторы добавляют, что порядка 1 тыс. ребят получили подарки к Дню знаний.

Дети и взрослые смогли сразиться в старые-добрые дворовые игры. На главной сцене прошло награждение победителей конкурса лучших дворов и праздничный концерт.

«Мы отметили жителей около 20 дворов, которые активно участвовали в преобразовании территорий. Сегодня мы подвели промежуточные итоги благоустройства дворов, на некоторых объектах работы ещё продолжаются и закончатся в сентябре», — рассказал региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» в Прикамье Михаил Борисов.

Победители конкурса проекта «Городская среда»:

номинация «Двор образцового содержания»: Парковый, 35, Парковый, 33, Парковый 31/1;

номинация «Созидатели»: Мира, 35, Ленина, 10;

номинация «Мы вместе»: архитектора Свиязева, 24, Монастырская, 96, Постаногова, 1, Восстания, 14;

номинация «Комплексное благоустройство двора»: Уральская, 59, 59а, Куйбышева, 101, Краснофлотская, 18;

номинация «Молодым — дорога»: Екатерининская, 48, 52 25-го Октября, 24, Александра Щербакова, 45, 47, 49;

номинация «Новый взгляд»: Вижайская, 14, Добролюбова, 22;

номинация «Цветочный рай у порога»: Уральская, 57а;

номинация «Субботник59»: Петропавловская, 119, Хабаровская, 135, Рабочая, 3а.

Победителям в номинациях были вручены дипломы и памятные призы.

Организаторы фестиваля «РябинаFest»: региональное отделение партии «Единая Россия», проект «Городская среда» партии «Единая Россия», пермское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России». Фестиваль проходит при поддержке Правительства Пермского края, Администрации Перми, Пермской городской Думы. Проект «РябинаFest» — победитель XX конкурса социально значимых проектов «Город — это мы».

Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»