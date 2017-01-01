ПЗСП досрочно ввела в эксплуатацию дом на Судозаводской, 17

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Строительная компания ПЗСП раньше срока получила разрешение на ввод в эксплуатацию дома на ул. Судозаводской, 17.

В микрорайоне Водники постепенно появляется очень уютный и благоустроенный микрорайон. Десятиэтажный двухподъездный дом по ул. Судозаводская, 17 входит в целый жилой комплекс с автопарковкой и игровыми площадками. В начале 2017 года здесь был досрочно заселен дом по ул. Судозаводская, 15, этой весной сдан объект по адресу: Судозаводская, 15а, ведется строительство дома по ул. Адмирала Макарова 20а.

Новостройка по ул. Судозаводская, 17, как и все дома комплекса, построена по фирменной технологии ПЗСП — серии Э-600. Наружные стены выполнены из однослойных газобетонных панелей — эта технология является ноу-хау ПЗСП. Благодаря свойствам газобетона в таких домах тепло зимой и свежо летом.

Покупатель, задумываясь о покупке жилья, в первую очередь ищет надежного застройщика, и, конечно же, обращает внимание на качество строительства и отделки. Строительство домов по фирменной технологии ПЗСП позволяет строить дома в короткие сроки, при этом сохраняя их высокое качество, — отмечают в ПЗСП.

В доме выполнена высококачественная чистовая отделка «под ключ»: обои, линолеум, плитка, шкафы-купе, улучшенные межкомнатные двери, металлические входные двери производства ПЗСП.

Застройщик АО «ПЗСП». Проектная документация доступна по ссылке http://pzsp-realty.ru .

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