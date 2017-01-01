ФК «Звезда» обыграла «КАМАЗ» из Набережных Челнов со счетом 5:2

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Пермский футбольный клуб «Звезда», выступающий в ПФЛ, на домашнем стадионе крупно обыграл лидера группы «Урал-Поволжье» КАМАЗ» из Набережных Челнов. Итоговый счёт встречи составил 5:2.

У пермяков отличились Чухланцев, Тюкалов, Секретов, Голдобин. Еще один гол гости забили сами себе. Несмотря на эту победу, «КАМАЗ» продолжает возглавлять группу с 16-ю набранными очками, а «Звезда» занимает шестое место, набрав 10 очков.

Константин Парамонов, главный тренер ФК «Звезда»:

— Мы реализовали все три момента, которые у нас были в первые минуты. Потом сбавили обороты, но такое бывает. Это сидит в подсознании. Можно хоть что говорить, но три мяча — задел. Потом пошёл спад. Спала концентрация… Как мы уже говорили, нам нужен ещё год на привыкание к турниру. Это всё-таки мужской футбол. С каждым шагом потихоньку двигаемся от игры к игре.

Следующий матч пермяки сыграют в гостях против «Зенит-Ижевска», ближайший домашний матч состоится 16 сентября против «Уфы-2».