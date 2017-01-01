ПГНИУ вошел в ТОП-100 лучших вузов Евразии

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Британское издание Times Higher Education опубликовало ежегодный рейтинг 100 лучших вузов Евразии. В него вошли 27 ВУЗов из России, в том числе МГУ, который оказался лидером рейтинга.

Среди них оказался единственный представитель Перми — Пермский национальный исследовательский университет. Он занял 61-70 позицию наравне с 10 другими вузами.

Авторы рейтинга учитывали несколько критериев: учебная среда, уровень исследований, цитируемость, международное сотрудничество и доходы от производственной деятельности.

Отметим, что в список лучших вузов Евразии могут попасть только вузы 16 государств — Афганистан, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Украина и Узбекистан.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться