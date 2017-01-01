Первая неделя сентября в Перми будет солнечной

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Первая неделя сентября в Перми будет сухой и почти без дождей. Как сообщает ГИС центр ПГНИУ, город будет подвержен антициклону. В понедельник температура воздуха днем в Перми превысит +20° В течение недели дневная температура ожидается в пределах +19, +22°, а ночная от +6 до +10°, что на 2-3° выше нормы для начала сентября.

В течение всего сентября средняя температура будет выше нормы на один градус, хотя будет преобладать северный ветер. В первой декаде сентября дневная температура в среднем составит около +20°. В середине сентября прогнозируется похолодание на три — четыре градуса с «серьезными ночными заморозками». Третья декада вновь будет сухой и тёплой. Количество осадков в месяце планируется 50-60% от нормы.

Аналогичный сентябрь наблюдался в 2014 году.

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