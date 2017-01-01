Прокуратура внесла представления властям Красновишерского района за плохую подготовку к зиме

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Прокуратура внесла четыре представления в адрес органов местного самоуправления Красновишерского района Прикамья, в том числе в адрес районной администрации, за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выявили, что администраця Красновишерского района не принимает меры для подготовки к отопительному сезону домов, в которых не выбран способ управления. Поскольку жилой фонд не готовился к работе в зимнее время, оказалось невозможным оценить степень готовности и надёжности оборудования и инженерных конструкций к эксплуатации в период отопительного сезона, что может привести к нарушению прав граждан, отметили в прокуратуре.

Кроме того, были выявлены и другие нарушения. Например администрация Вайского сельского поселения не обеспечила запас топлива для снабжения социальных объектов села.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.