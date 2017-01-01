Бывшая замглавы Октябрьского городского поселения предстанет перед судом

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В Октябрьском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей заместителя главы администрации Октябрьского городского поселения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бывшую чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий и покушении на мошенничество в особо крупном размере при реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья (ч. 1 ст. 286, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие установило, что в 2013 году замглавы администрации незаконно убедила трёх жителей посёлка Октябрьский, переселяемых из ветхого жилья, за счёт личных средств произвести доплату застройщику в сумме более 1,7 млн. руб. Доплата производилась якобы за дополнительно предоставленную жилую площадь. При этом чиновница достоверно знала, что граждане вправе получить новые квартиры бесплатно.

Кроме того, она сфальсифицировала документы и попыталась незаконно приобрести право собственности на четыре квартиры для себя и др угих лиц за счёт денежных средств, выделенных для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на общую сумму более 5 млн руб. Она не сумела довести свой преступный умысел до конца, потому что подделку выявили при проверке документов в краевом министерстве строительства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.