Движение трамваев по Уральской возобновится 1 сентября

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Трамвайное движение по ул. Уральской в Перми возобновится в субботу, 1 сентября с самых первых утренних маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По маршруту будет пущены маршруты №4, 5, 6, 8, 11. Из-за продолжающегося ремонта дорожного полотна на Уральской, движение автобусных маршрутов пока останется скорректированным. Маршруты №18, 32, 34, 36, 77 в Направлении от центра продолжат следовать по ул. Крупской, Лебедева и Металлургов. А в направлении центра — по ул. Уральская, Розалии Землячки и Крупской.