Единороссы назвали территории с самой высокой конкуренцией на выборах 9 сентября

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На состоявшемся 30 августа заседании политсовета партии «Единой России» партийцы обсудили предстоящие выборы, конкуренцию в территориях края и ход реализации партийных проектов.

Территориями с наибольшей конкуренцией названы город Кунгур, Осинский муниципальный район, Чайковский городской округ, Очерский муниципальный район, Гремячинский городской округ, Краснокамский городской округ, Кизеловский городской округ.

«В некоторых происходит настоящая «Санта-Барбара», — образно охарактеризовал ситуацию и.о. секретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев.

Он отметил, что в этих территориях были созданы отдельные избирательные штабы, которые работают с июня 2018 года. Кроме того, Вячеслав Григорьев напомнил, что всего в Пермском крае состоятся 183 избирательные кампании, в которых будет замещено 1863 депутатских мандата. Выборы проходят в девяти городских округах и 27муниципальных районах.

Региональное отделение «Единой России» Пермского края выдвинуло и зарегистрировало 1809 кандидатов — это 97,1% от общего числа мандатов. Для сравнения, в 2013 году, когда проходили 216 кампаний и замещалось 2248 мандатов, партия выдвигала 1465 кандидатов, или 65,17%.

Кроме того, 30 сентября 2018 года состоятся шесть избирательных кампаний в шести сельских поселениях четырёх муниципальных районов. Всего будет замещено 60 мандатов, от реготделения партии выдвинуто и зарегистрировано 59 кандидатов (98% от числа мандатов). Голосование в данных территориях проходит отдельно от общего графика ввиду состоявшихся объединительных процессов в сельских поселениях.

О реализации партийных проектов в регионе рассказал заместитель секретаря пермского регионального отделения партии «Единая Россия» по политическому планированию и проектной работе Юрий Уткин. С докладами также выступили представители партпроектов «Городская среда» Михаил Борисов, «Детский спорт» Василий Кузнецов, «Старшее поколение» Елена Савельева, «Культура малой Родины» Валентин Костылев. Комментируя их доклады, Вячеслав Григорьев подчеркнул, что опыт целого ряда партийных проектов, реализуемых в Пермском крае, является передовым. Опыт региона распространяется в других территориях России.

Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»