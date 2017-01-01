Кладбище на пересечении Восточного обхода и дороги «Пермь-Новые Ляды» спроектирует ООО «ТАК ПРОЕКТ»

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Фото: Константин Долгановский

МКУ «Пермблагоустройство» подвело итоги открытого конкурса на на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству кладбища «Лесное». Предполагается, что оно будут располагаться на территории, ограниченной лесным массивом, на пересечении Восточного обхода и автомобильной дороги Пермь — Новые Ляды. Размер кладбища составит 40 га.

На конкурс поступило две заявки, от ООО «Орбис», но её заявку отклонили, потому что она не соответствовала требованиям документации. Поэтому победителем признали вторую из двух заявившихся компаний — ООО «ТАК ПРОЕКТ», которая согласилась выполнить работы по начальной цене контракта — 7,35 млн руб.

Теперь Обществу предстоит в срок до 3 декабря представить заказчику проектные предложения. Причём презентационные материалы должны включать в себя и 3D-изображение планируемого объекта. Полный комплект документации нужно предоставить до 13 мая 2019 года, а положительное заключение государственной экспертизы — до 25 ноября.

В проекте кладбища подрядчик должен предусмотреть кварталы захоронений, подъездную дорогу и тротуары между кварталами, административно-бытовой корпус и технологический проезд для обслуживающего транспорта, места и сооружения для сбора мусора, систему ливневой канализации, условия для маломобильных людей и общественный туалет.

Отметим, по данным городской администрации, на сегодняшний день в Перми имеется 17 общественных кладбищ. Однако для новых захоронений открыты только четыре из них: «Банная гора» (новое), «Заозерское», «Головановское», «Ново-Лядовское». Ещё на восьми погостах («Южное», «Закамское», «Окуловское», «Верхне-Курьинское», «Кислотные дачи», «Заборное», «Северное») допускаются только семейно-родственные захоронения. Остальные кладбища являются полностью закрытыми. Также в городе планируется построить крематорий, но его планируется ввести в эксплуатацию не раньше чем через три года.