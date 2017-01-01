Александр Телепнёв подал иск к Тимати о защите чести и достоинства

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Александр Телепнёв

Фото: Константин Долгановский

Об этом бывший депутат Законодательного собрания Пермского края сообщил в Facebook.

В исковом заявлении, которое приведено на странице социальной сети в сокращённом виде, Александр Телепнёв указал, что оскорбительные высказывания, допущенные Тимуром Юнусовым (более известным, как Тимати), порочат его честь и достоинство и наносят вред его репутации. В качестве одного из аргументов он приводит количество подписчиков артиста, которое в Инстаграм превышает 12 млн человек.

Отметим, что в качестве приложения к исковому заявлению Телепнёв направил результаты лингвистического анализа высказываний ответчика.

Истец требует в трехдневный срок удалить все оскорбительные высказывания из страниц социальных сетей Юнусова Вконтакте и Инстаграм, а также компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. руб.