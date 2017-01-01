В Прикамье начали работу участковые комиссии

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В четверг, 30 августа, в Пермском крае начали работу участковые избирательные комиссии для проведения выборов в органы местного самоуправления. Избирательный процесс обеспечивают 851 УИК, в которых работают около 7 тыс. человек. Об этом сообщили в избирательной комиссии Пермского края.

Новые составы УИК сформированы в июне текущего года. В избиркоме подчеркнули, что за прошедшие два месяца все члены комиссий прошли необходимое обучение, по итогам которого сдали электронное тестирование. К работе в комиссии были допущены только те, кто набрал на нем не менее 85 баллов из 100.

Также к началу работы УИК все члены комиссий прошли проверку на наличие родственных связей, подчинения или иных обстоятельств, препятствующих исполнению ими своих полномочий.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления Пермского края пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Избирательные участки в 36 муниципальных районах Прикамья будут работать с 8:00 до 20:00. По итогам выборов будет замещено около 2 тысяч депутатских мандатов.