Максим Решетников вошёл в ТОП-100 самых влиятельных россиян по версии Forbes

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Максим Решетников

Фото: Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Максим Решетников занял 67-е место в «первом рейтинге влиятельных россиян» по версии Forbes. В итоговой таблице он оказался выше пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, председателя Госдумы Вячеслава Володина, председателя Совета федерации Валентины Матвиенко, главы Чечни Рамзана Кадырова и многих других известных соотечественников. Лидером рейтинга ожидаемо оказался президент России Владимир Путин.

Как отмечает издание, первоначально в исследование включили 1,5 тыс. персон. Затем всех разбили на группы: чиновники, бизнесмены, топ-менеджеры, силовики, политики. Каждого участника оценивали по нескольким параметрам: количество сотрудников, размер выручки (у банкиров — активов, у участников списка Forbes — состояния, у чиновников — бюджеты под управлением, у губернаторов — объем валового регионального продукта), возможность непосредственно влиять на жизнь людей, возможность влиять на несколько отраслей и «близость к президенту Владимиру Путину или партии власти». Суммировав баллы участников групп, издание объединило списки и оставили первую сотню.

Максим Решетников оказался единственным выходцем из Пермского края, попавшим в ТОП-100. Ознакомиться с полной версией рейтинга можно здесь.