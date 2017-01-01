В Перми изменится расписание 11 автобусных маршрутов

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Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, с 1 сентября в Перми изменится расписание сразу 11 автобусных маршрутов.

Изменения коснутся маршрутов № 10, 34, 36, 40, 41, 48, 66, 71 и 74.

Кроме того, с 3 сентября по будним дням добавятся два отправления в утренние часы на маршруте №22 «микрорайон Васильевка — микрорайон Камский», а маршрут №77 «микрорайон Лёвшино — микрорайон Ераничи» станет ходить чаще.

С 1 сентября на автобусном маршруте №48 в выходные дни будут добавлены два дополнительных отправления по утрам, а также для обеспечения перевозок учеников в будние дни появится рейс сообщением «микрорайон Январский — Автопарк». Кроме этого, для обеспечения перевозки учащихся будет скорректировано время отправления рейсов автобусного маршрута №34 «площадь Дружбы — микрорайон «Новые Ляды».

Автобусные маршруты №10 «микрорайон Нагорный — микрорайон Владимирский», №36 «улица Мильчакова — микрорайон Вышка-2 — микрорайон Вышка-1», №40 «станция Пермь II — Автопарк», №41 «ПНИПУ — Студенческий городок», №66 «микрорайон Парковый — микрорайон Крохалева», №71 «10-й микрорайон — Учебный комбинат — микрорайон Чапаевский» и №74 «микрорайон Владимирский — микрорайон Заостровка» перейдут на осенний режим работы.

С подробным расписанием можно будет ознакомиться на сайте www.map.gortransperm.ru.