В Перми 2 сентября перекроют движение на перекрёстке улиц Окулова и Газеты Звезда

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В Перми в воскресенье, 2 сентября, с 8 утра до полуночи будет перекрыто автодвижение на перекрёстке ул. Окулова и Газеты Звезда.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что такая мера вводится из-за празднования Дня набережной. Движение перекроют на улице Окулова от Куйбышева до Соборной площади, а на Газеты Звезда от Монастырской до въезда на верхнюю набережную. Кроме того, на этих участках нельзя будет парковаться.